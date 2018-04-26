Тюменским пенсионерам расскажут, как открыть свой бизнес

Онлайн-факультет "Активное долголетие" запускается для старшего поколения Тюмени и юга Тюменской области. Интерактивные занятия в формате видеоконференцсвязи призваны помочь пожилым тюменцам обрести уверенность в своих силах и получить новые знания и навыки.

"Курс включает в себя серию лекций и тренингов от успешных людей региона, которые расскажут, как посвятить себя саморазвитию, открыть собственный бизнес и жить активно даже на пенсии", — рассказывают в Областном геронтологическом центре. Онлайн-факультет реализуют совместно с учреждением социальной помощи семье и детям "Семья"

Пенсионеров ожидают беседы, теоретические и практические занятия, мастер-классы, посвященные здоровому образу жизни, социальному обеспечению, пенсионному законодательству, финансовой грамотности, изменениям в сфере ЖКХ. Для слушателей запланированы встречи с руководителями профильных ведомств. Обучающие мероприятия будут проходить один раз в две недели.

Онлайн-курс предполагает образовательные занятия и для сотрудников муниципальных образований юга Тюменской области, работающих с пенсионерами.

Подробную информацию о проекте можно получить по телефону 51-77-05, на портале благотворительного фонда "Старшее поколение" или на официальной странице в "Вконтакте".