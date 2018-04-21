В Тюмени развивается система инклюзивного профобразования

09:52 21 апреля 2018
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zel-spotr.ucoz.com
| Фото: zel-spotr.ucoz.com

Студенты специальности "Адаптивная физическая культура" Западно-Сибирского государственного колледжа прошли стажировку в детском саду №133.

Мероприятие прошло в рамках социального партнерства с целью обмена опытом и повышения профессиональных компетенций в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пишет "Мегатюмень".

Ребят встретил дружный педагогический состав, среди которых были инструкторы по адаптивной физической культуре, педагоги-дефектологи и психологи.

В программу стажировочной площадки входили показательные выступления по методикам адаптивного физического воспитания, методики реабилитации, групповые и индивидуальные работы с детьми с особыми познавательными потребностями. По окончании работы стажировочной площадки гостям продемонстрировали особенности лечения и реабилитации методом канистерапии.

Напомним, что с 2016 года Западно-Сибирский государственный колледж стал базовой региональной площадкой инклюзивного профессионального образования.

Теги: инклюзивное образование
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