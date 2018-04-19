Топ бесплатных мероприятий в Тюмени на 19-26 апреля

Тюменцам предлагают посетить бесплатные лекции, поучаствовать в "Библионочи-2018" и в первом фрик-марафоне, а также заняться женской оздоровительной гимнастикой. Подробнее - в обзоре "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Лекция "Мифология финно-угорских народов"

Когда: 19 апреля в 18.30

Где: музей "Дом Машарова", ул. Ленина, 24

12+

На территории современной Тюменской области задолго до начала освоения сибирских земель проживало коренное население, значительная часть которого относится к финно-угорским народам. Уже тогда люди старались осмыслить происходящее вокруг. Почему люди смертны? Почему восходит солнце? Почему олени едят ягель, а волки – оленей? Подобные вопросы все время порождало людское сознание. И появлялись ответы, выраженные в сказаниях, ритуалах, культовом литье и других подобных явлениях культуры. Эти народы поклонялись своим богам, верили в приметы и являлись носителями мифологического сознания.

Всероссийская акция "Библионочь-2018"

Когда: 20 апреля в 18.00

Где: 4 площадки города

12+

20 апреля муниципальные библиотеки Тюмени поддержат Всероссийскую социально-культурную акцию "Библионочь-2018", которая в этом году проходит под девизом "Магия книги". Это – ежегодный праздник чтения, который проходит по всей России.

Только в такую ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства меняют время и формат своей работы.

Узнать, какие мероприятия и на каких площадках стартуют в рамках этой акции, можно здесь.

Мастер-класс по женской оздоровительной гимнастике

Когда: 20 апреля в 19 часов

Где: ул. Володарского, 14, зал Spring Elastica (2 этаж)

18+

Количество мест ограничено, запись по тел. 604-312

20 апреля пройдет бесплатная презентация и мастер класс по гимнастики Spring Elastica, разработанная и внедрена в жизнь доктором М.Г. Трибуртом из г. Екатеринбурга

Мероприятие будет вести лицензированный преподаватель из Тюмени Грачева Наталья . В программе: знакомство с методикой и занятие Spring Elastica, фото диагностика фигуры, диагностика подвижности суставов и эластичности мышц, разбор правильной постановки частей тела в пространстве, баланса и опоры. Использование методики в домашних условиях и лицензированных залах города.

ЭкоКинопросмотр "Прекрасная зеленая"

Когда: 21 апреля, 20:00

Где: ул. Ванцетти, 1 (Мультицентр "Моя территория")

16+

Мила прибывает на нашу прекрасную зелёную Землю с другой планеты, являющейся прообразом более гармоничной и приближённой к природе жизни. На Земле она знакомится с доктором Максом, его семьёй и другими людьми, на примере которых познаёт всю несуразность нашего современного систематизированного технократического мира.

Однако Мила обладает удивительной способностью, она может отключать людей от довлеющей над ними системы, после чего люди становятся теми, кем они являются на самом деле, начинают вести себя искренне, порой абсурдно и бессистемно…

Записаться можно здесь.

Еще больше бесплатных мероприятий: https://vk.com/afisha_kto?w=wall-108606347_38903