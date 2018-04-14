Школьник создал Красную книгу Юргинского района

Четвероклассник из села Юргинское Максим Бобров, неравнодушный к состоянию окружающей среды, при поддержке своего учителя Ольги Прутовой, создал Красную книгу района.

"Мы с папой часто гуляем в лесу. В последнее время я стал замечать там огромное количество мусора. Но особенно меня затронул тот факт, что во время посещения леса нам на глаза стали попадать мертвые животные. Своими впечатлениями я поделился с учителем Ольгой Владимировной, после чего она предложила создать Красную книгу Юргинского района", - рассказал школьник.

Четвероклассник проделал огромный труд: встречался с охотоведами, с сотрудниками музея и экологами. За основу юный натуралист взял красную книгу Тюменской области. Спустя три месяца работа была завершена. В каталог исчезающих животных и растений вошло более тридцати наименований.

"Я была поражена, – с нескрываемым восторгом добавила Ольга Прутова, педагог юргинской школы. – Максим не просто собрал в каталог исчезающие виды растений и животных Юргинского района, он смог сделать качественный анализ и систематизировал полученную информацию. До настоящего времени ничего подобного у нас в районе не было. Увидев электронный вариант, я не могла оставить труд ребенка без должного внимания. Мы обратились в нашу библиотеку с просьбой помочь издать эту книгу. И у нас получилось".

Каталог получился красочным и удобным для изучения. Тираж, конечно, невелик – всего два экземпляра, но это только начало важной работы, которую школьник намерен продолжить, пишет "Тюмeнская облaсть сeгодня".