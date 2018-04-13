Топ мероприятий на выходные в Тюмени: концерт Дельфина, Тотальный диктант, ярмарка абонементов в филармонии

Ярмарка абонементов от филармонии, катание на коньках, Тотальный диктант, российско-итальянский фестиваль кино, концерты Дельфина, AETERNA, Soprano Турецкого, памяти Честера Беннингтона, по мотивам "Игры престолов"... Все это и не только — в обзоре мероприятий на выходные от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Ярмарка абонементов в Тюменской филармонии

Тюменская филармония открывает традиционную весеннюю ярмарку-распродажу абонементов на концертный сезон 2018-19 годов. В этот раз она продлится три дня, с 13 по 15 апреля.

Филармония предлагает более 30 абонементных циклов, более 100 интересных концертов и скидку до 50% на некоторые абонементы предстоящего сезона! В новом сезоне тюменцы услышат признанные шедевры симфонической и хоровой музыки, новые оригинальные концерты органной музыки и станут свидетелями танцевальных шоу и многих грандиозных премьер.

Также в пятницу с 12:00 до 13:00 в фойе второго этажа филармонии состоится бесплатный концерт уникального саксофониста Николая Коваленко. В субботу филармония присоединится к всероссийской акции "Тотальный диктант". Проверить знания в области русского языка тюменцы смогут в 13:00 в фойе 2 этажа. В воскресенье с 11:00 до 12:00 в фойе 2 этажа состоится концерт струнного квартета Тюменской филармонии, а 16:00 — открытая репетиция органистки Марии Блажевич.

Российско-итальянский кинофестиваль RIFF

С 14 по 22 апреля в кинотеатре "ПРЕМЬЕР" при поддержке Посольства Италии пройдет IV Российско-итальянский кинофестиваль (Russia-Italia Film Festival, RIFF), самый масштабный италоязычный фестиваль России.

В программе — новые фильмы Микеле Плачидо и Маргериты Буй, лучшие итальянские комедии последних лет, два альманаха короткого метра, День Рима и "Амели" по-итальянски. Каждый показ будет тюменской премьерой и пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Подробная программа тут.

Тотальный диктант в Тюмени

Отличная проверка знаний и возможность оригинально и с пользой провести время. Заходим на сайт, выбираем площадку, коих великое множество, и записываемся. Также подробности есть тут.

Презентация нового альбома AETERNA

AETERNA — folk-metal проект, основанный на мотивах и легендах старого мира. В них - мрачные тайны Средневековья и туман Альбиона, далекий Восток и мифическая Скандинавия, соленые брызги моря и черный флаг пирата… Мифы и предания оживают здесь спустя тысячелетия, а сказочность звучания этнических инструментов легко сплетается с тяжестью модернового звука нового времени.

В Тюмени музыканты представят новый альбом "Легенда начинается", а также исполнят главные хиты группы. Всё о билетах здесь.

Когда: 14 апреля в 19:00

Где: КТЗ "Байконур" (ул. Максима Горького, 44/3)

Стоимость: от 400 рублей

Концерт Дельфина

Небезызвестный музыкант и официально один из самых талантливых (если не сказать "великих)" поэтов современной России подготовил для слушателей новую пластинку с необычным названием "442". С ней он и отправился колесить по городам России, добравшись наконец и до Тюмени.

Когда: 15 апреля в 19:00

Где: Дом Печати (ул. Осипенко, 81)

Стоимость: от 1500 рублей

Билеты тут.

Полная версия обзора: https://vk.com/wall-108606347_38526