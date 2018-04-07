Защиту бизнеса обсудили в Тюменском районе

Защита прав предпринимателей стала темой очередного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной политики в Тюменском районе, которое прошло с участием руководителей силовых ведомств и контролирующих структур. Тема для обсуждения непростая, но необходимая всем участникам экономического процесса.

Представитель МО МВД России "Тюменский" поделился информацией о десятках уголовных дел по факту мошенничества в отношении предпринимателей, это и невыполнение договорных обязательств, и незаконная предпринимательская деятельность. За нее в 2017 году 16 человек были привлечены к административной ответственности, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".

Большой интерес собравшихся в свете недавней трагедии в Кемерове вызвало выступление сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области. Количество проверок, проведенных на территории Тюменского района, в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства за последние годы сократилось в 65 раз - с 263 в 2012 году до четырех в 2017. В управлении введен рискоориентированный подход к работе с объектами надзора. Все они разделены на пять категорий риска, и если первую категорию – больницы, школы, дома культуры – проверяют один раз в три года, то четвертую – один раз в 10. Вся работа направлена в первую очередь на профилактику чрезвычайных ситуаций. Предприниматели района после этого выступления задали немало вопросов докладчику. Участников Совета заверили, что трагедия в Кемерове не станет началом кампании по ужесточению требований к бизнесу, если они работают в рамках закона.



Помощник прокурора Тюменского района рассказала о деятельности прокуратуры в отношении защиты прав предпринимателей. Согласно представленной информации, в 2016-2017 годах случаев необоснованного привлечения предпринимателей к уголовной ответственности не было. Сейчас остро стоит вопрос уголовного преследования предпринимателей по фактам невыплаты заработной платы. Проблема заключается в отсутствии финансовой возможности для выплаты у предприятий-должников. Прокуратура района контролирует ситуацию.