Тюменцам предложили оценить экологическую обстановку

Оценить экологическую обстановку в областной столице тюменцам предложили в рамках очередного социологического исследования, которое проводит магистрант ТюмГУ Ярослав Ковинько.

Как сообщает "Вслух.ру", прохождение теста занимает около 10 минут. Вопросник разбит на три раздела. В каждом жителю предстоит ответить на вопросы о жизненных приоритетах, месте экологии в его жизни, отношении к раздельному сбору мусора и его переработке, а также зеленых насаждениях на улицах.



Также исследователь собирает информацию о возрасте участников опроса, их уровне образования и месте проживания. Все данные собираются анонимно через специальную форму в Google Docs.



Цель исследования – понять, насколько тюменцы удовлетворены экологической обстановкой в городе, знают ли как обстоят экодела в целом, чем горожане довольны, а что их действительно волнует. Результаты исследования Ярослав планирует опубликовать в июне 2018 года.