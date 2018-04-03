Профессор из Сколково расскажет тюменцам и тоболякам, как управлять будущим

Встреча с экспертом Сколковского центра развития образования (SEDEC) Павлом Лукшой пройдет сегодня, 3 апреля, в Областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева. Профессор представит слушателям лекцию "Глобальная неопределенность и инструменты управления будущим: переход к экосистемности".
Встреча является одним из мероприятий лектория "Современный университет: проблемы и перспективы" - совместного просветительского проекта Совета ректоров вузов и правительства Тюменской области. Организатором традиционно выступает Тюменский госуниверситет.
Начало лекции - в 15:00. Жители Тобольска могут посмотреть видеотрансляцию встречи по адресу: улица Знаменского, 58в, аудитория 216, сообщает ТюмГУ.
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