В домах культуры состоятся творческие концерты в честь Пасхи

Концерт "Светлая пасха" представят зрителям в обособленных структурных подразделениях Центра культуры и творчества "Тюмень" 10 и 14 апреля.

Так, например, в доме культуры "Водник" 10 апреля в 19:00 свое творчество покажет ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка", а также образцовый любительский коллектив "Грация", гитарный клуб "Лиг", студия эстрадного вокала "голоса Тюмени" и студия эстрадной песни "Вдохновение".

В ДК "Орфей" пасхальный праздник состоится 14 апреля в 14:00. Зрителям представят творчество ансамбля "Ваталинка", цирк-студии "Икар", ансамбля танца "Атриум" и ансамбля современного танца "Экспромт".

Зрители услышат полюбившиеся композиции и увидят незабываемые творческие номера. Всех желающих приглашают на концерты. Стоимость входного билета составит всего 100 рублей.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.