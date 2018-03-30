"Афиша Тюмень" дарит билеты на шоу "Легенда цирка"

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов на самое хищное шоу страны "Легенда цирка". Победителей объявят уже 30 марта.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе. Победителей определят при помощи генератора случайных чисел.

"Легенда цирка" - это захватывающее цирковое шоу для всей семьи, которое приведет в восторг детей и, безусловно, будет интересно взрослым. Вы окунетесь в мир счастливого детства - радостные эмоции, смех и хорошее настроение гарантированы.

Вы погрузитесь в мир трюков, невероятного мастерства акробатов на "колесе страха", групповых акробатических трюков, воздушных гимнастов под куполом цирка и на мачте.

Никого не оставят равнодушным аттракционы с очаровательными животными, среди которых, обезьяны, павианы, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки. Приобрести билеты можно в кассе цирка или на сайте http://circus-tyumen.ru/.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.