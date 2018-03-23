ТюмГУ публикует научные монографии для читателей

Серия научной литературы, выпускаемая издательством Тюменского госуниверситета, будет интересна не только специалистам, но и простым читателям, проявляющим интерес к тем или иным темам. В настоящее время вышло уже пять книг, пишет "Тюменская область сегодня"



Одна из них - монография известного психолога, доктора педагогических наук Николая Алексеева "Психология и педагогика одарённого ребёнка". Книга будет полезна не только учителям и школьным психологам, но и родителям.

А всем, кто интересуется столетними событиями на территории нашего края, предназначена работа Владимира Московкина "Противоборство политических сил на Урале и в Западной Сибири в период революции и гражданской войны (1917-1921 гг.)".



Как пояснил директор издательства Тюменского университета Сергей Симаков, серия монографий будет постоянной, линейка будет идти в едином дизайне: "Мы планируем приглашать авторов из других вузов Тюменской области и России. Обладая каталогом авторских прав, мы предлагаем нашим партнёрам в центральных и зарубежных издательствах допечатку интересующих их тиражей. Вся тюменская линейка будет представлена на книжных выставках "Университетская книга" и "Лучшая книга России" в Москве".