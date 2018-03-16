Тюменцам обещают теплые выходные

По прогнозу виртуальных синоптиков, предстоящие выходные в Тюмени будут теплыми, возможны осадки в виде снега и даже дождя.
Сегодня в областной столице будет ясно, температура воздуха днем составит минус 1 градус. Днем в субботу температура составит около нуля градусов, отчего осадки пройдут в виде снега или дождя.
В воскресенье ожидается до минус 5 градусов, возможен снег. В понедельник похолодает до минус 8, облачно с прояснениями.
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