Тюменцам обещают теплые выходные

09:48 16 марта 2018
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kp.ru

По прогнозу виртуальных синоптиков, предстоящие выходные в Тюмени будут теплыми, возможны осадки в виде снега и даже дождя.

Сегодня в областной столице будет ясно, температура воздуха днем составит минус 1 градус. Днем в субботу температура составит около нуля градусов, отчего осадки пройдут в виде снега или дождя.

В воскресенье ожидается до минус 5 градусов, возможен снег. В понедельник похолодает до минус 8, облачно с прояснениями.  

Теги: прогноз погоды
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