Сдать батарейки тюменцы могут в строительных магазинах

Крупная сеть строительных магазинов в Тюмени начала прием батареек у населения. Договор на утилизацию заключен с челябинским предприятием "Мегаполисресурс", единственной российской компанией, специализирующейся на этом, пишет "Вслух.ру".

Тюменская сеть насчитывает 25 магазинов, но сдать батарейки можно пока лишь в восьми магазинах сети. Контейнеры для приема отработанных аккумуляторов есть на ул. Федюнинского 79, ул. 50 лет Октября, 109Б, ул. Клары Цеткин, 2Б, ул. Мельникайте, 123, на Московском тракте, 130, ул. Пермякова, 2 стр. 1 и ул. Жуковского, 84. Еще один магазин принимает батарейки круглосуточно - на улице Панфиловцев, 86.

Также известны адреса открытых и круглосуточных экобоксов, размещённых по инициативе областного департамента недропользования и экологии. Их можно найти по следующим адресам:

ул. Станислава Карнацевича, дом 14

Центральный АО:

ул. Даудельная, дом 11

ул. Седова, дом 55

Калининский АО:

ул. Чаплина, дома 119 и 121

ул. Депутатская, дом 129