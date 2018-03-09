Юннаты создадут в Тюменской области биокластер

08:16 09 марта 2018
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blog.natalyakamushkova.ru
| Фото: blog.natalyakamushkova.ru

Детское юннатское движение "ЧИР" создаст в Тюменской области биокластер "Экожизнь" как новую форму взаимодействия экологических объединений региона. Проект будет реализован при поддержке Фонда президентских грантов и призван определить ориентиры для естественнонаучной деятельности педагогов, школьников и молодежи.

По словам председателя движения "ЧИР" Светланы Максимовой, в биокластере все районы и города области распределены на четыре зоны экологической культуры: западную, северную, восточную и южную. В каждой активисты будут проводить среди педагогов школ и учреждений дополнительного образования экспресс-курсы по разработке исследовательских кейсов и модульных программ, развитию внеурочной деятельности учителей с расширением межпредметных связей, пишет "Тюменская область сегодня".

Так, в Исетском районе педагоги работают над образовательным модулем по созданию виртуальной карты заповедных мест. Проект обеспечивает взаимодействие по разным предметам: биология, география, информатика, математика. Кроме того, сами школьники предлагают различные темы для исследований.

Теги: образование , педагоги , экология
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