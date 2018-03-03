Тюмень вновь поборется за звание столицы акции "Час Земли"

Тюмень может стать столицей акции "Час Земли". Чтобы поддержать свой город, жителям необходимо принять участие в конкурсе среди 100 крупнейших городов России.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", участниками нужно перейти по ссылке на официальный сайт акции http://60.wwf.ru/#map, зарегистрироваться и отметить свое местоположение на всероссийской карте. Город, набравший наибольшее количество голосов будет объявлен победителем, причем при его выборе судьями обязательно будет учитываться соотношение количества зарегистрированных участников и населения города.

Наиболее активные жители принесут своему городу статуэтку-награду с символикой мероприятия и статус "Столицы Часа Земли", а его представители будут приглашены на центральную площадку акции в Москве в следующем году. Данное соревнование между городами стало ежегодным с 2017 года. Его приз является переходящим.



Напомним, что "Час Земли" является крупнейшей в мире международной экологической акцией. Ее инициатором выступил "Всемирный фонд дикой природы (WWF)" в 2007 году при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.



В 2018 году она состоится 24 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени. В этот час правительством будут отключены подсветки важных городских достопримечательностей, а также погаснет свет в квартирах и офисах неравнодушных граждан. Кроме того, в городах на специальных площадках также будут организованы развлекательные мероприятия, среди которых – зажигание свечей и запуск в небо воздушных фонариков.