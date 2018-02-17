Приготовление гигантского блина в Ялуторовске покажут онлайн

Испечь гигантский трехметровый блин попытаются в Ялуторовске 18 февраля во время празднования Масленицы на Сретенской площади. Это будет 12 попытка ялуторовчан воплотить смелую затею, но впервые все желающие смогут увидеть ее онлайн.

Как сообщает "Вслyх.ру", трансляцию организует телеканал "Тюменское время". Ведущие программы "Утро с вами" Андрей Сапегин и Татьяна Фридрих попробуют собственноручно перевернуть гигантское масленичное блюдо.

"Нам подтвердили, что ведущим разрешат участвовать в переворачивании блина, - рассказала руководитель информационно-познавательного направления телеканала "Тюменское время" Елена Имкелова.

Ведущие пообщаются с простыми ялуторовчанами и со знаменитой ялуторовской тещей Ларой. Те, кто по каким-то причинам пропустит прямую трансляцию в воскресенье, утром в понедельник, 19 февраля смогут в эфире программы "Утро с вами" увидеть, как это было. Телевизионщики обещают показать самые "интересные и вкусные" моменты события.

12 февраля телевизионщики уже побывали на репетиции выпекания блина, но тогда перевернуть его, не порвав, не удалось.