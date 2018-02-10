Тюменские колледжи проводят Дни открытых дверей для школьников

Дни открытых дверей в тюменских учреждениях среднего профессионального образования традиционно проходят в течение года и дают школьникам возможность изучить мир профессий и определиться с выбором. В Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса такое мероприятие организовали в необычном формате.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, школьники участвовали в квесте "Люди Х - путешествие в мир профессий". У каждой школы был свой маршрут, а проводниками стали студенты волонтерского отряда "Экипаж".

Школьники выполняли задания викторины "Основы электромонтажа" в мастерской электромонтажных работ, а в лаборатории управления подвижным составом совершили виртуальное путешествие на тренажере "ТОРВЕСТ-М" электровоза 2ЭС6-Синара. Как в крутой компьютерной игре вели локомотив от Екатеринбурга до Тюмени, а контролировал ситуацию опытный мастер производственного обучения Александр Сорокин. Его коллега, Михаил Денисов научил ребят проверять кран машиниста локомотива.

На полигоне ремонта подвижного состава ученики потренировались в проверке предохранителей. Еще один мастер-класс на учебном тренажере - пульте-табло ДСП они прошли в лаборатории автоматизированных систем управления.

После виртуальной заправки машины на учебном тренажере, ребята собирали систему зажигания автомобиля, изучали принцип работы инжекторного двигателя, тренировались "варить" металл, балансировали колёса и проводили компьютерную диагностику автомобилей.

В завершение экскурсии старшеклассники узнали о востребованных для региона профессиях, которые можно получить в колледже бесплатно, а также о том, что при поступлении учитывается средний балл аттестата.