Мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения посетили более 650 тысяч человек за год

Более двух с половиной тысяч мероприятий провели сотрудники Тюменского концертно-театрального объединения в 2017 году, посетили их более 650 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ТКТО.

Для Тюменской филармонии прошлый год стал фестивальным: на площадках филармонии состоялось шесть крупных фестивалей. Весной слушатели смогли насладиться классической музыкой на Пасхальном и Транссибирском арт-фестивале. Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" в минувшем году прошел 15 июля и впервые совпал с гастрономическим фестивалем. Сочетание двух фестивалей – музыкального и гастрономического – оказалось более чем удачным. Открыл сезон 2017/18 фестиваль "Алябьевская осень". Шесть разноплановых концертов с участием великолепных музыкантов и артистов прошли с 6 по 11 октября в залах филармонии. Главным культурным событием зимы 2017 года стал музыкальный фестиваль Дениса Мацуева. Трехдневный фестиваль классической музыки прошел с 16 по 18 декабря. За это время было представлено четыре уникальные программы.

В завершении года 22 декабря впервые в Тюмени выступил оркестр MusicAeterna под руководством эпатажного дирижера Теодора Курентзиса. Этот концерт стал открытием еще одного фестиваля – Рождественского.

Для Тюменского театра кукол 2017 год стал рекордным по количеству премьер. Восемь новых спектаклей показано юным зрителям. 6 апреля 2017 года в театре состоялась премьера литературной музыкально-пластической композиции "Детство, опалённое войной" - долгожданная премьера, посвящённая очередной годовщине Дня Победы.

К закрытию 71-го сезона прошел предпоказ премьерного спектакля для младших школьников и старших детсадовцев — пушкинская "Сказка о золотом петушке", над которой работала режиссёр из Нижнего Новгорода Елена Османова. К началу учебного года был реализован совместный с фракцией "Единая Россия" гастрольный проект "Театр на колёсах" Тюменского театра кукол. Замечательный подарок – музыкальный спектакль "Не хочу быть собакой" - подарила труппа Театра кукол к началу учебного года. С 26 по 29 октября 2017 года в рамках федерального проекта "Большие гастроли для маленьких" состоялись обменные гастроли "Тюмень-Омск". Гастроли шли четыре дня, всего, в рамках программы, было показано десять спектаклей. В конце года Тюменский театр кукол порадовал зрителей еще одной премьерой. В рамках партийного проекта "Единой России" "Театр - детям", Театр кукол приготовил для юных тюменцев и их родителей еще один новогодний подарок – спектакль "Красная Шапочка", премьера которого состоялась 27 декабря.

Во Дворце культуры "Нефтяник" в течение 2017 года было воплощено в жизнь большое количество различных мероприятий и проектов, вызвавших неподдельный интерес у тюменцев. На дне открытых дверей для детей и взрослых были проведены различные мастер-классы, а также встречи с преподавателями творческих студий. В очередной раз прошел Благотворительный Венский вальс.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "ТЭФИ-Регион" в 2017 году впервые прошла на площадке дворца культуры. "На крыльях синей птицы" - предновогодняя концертная программа, которая собрала в Большом концертном зале исполнителей вокального и оригинального (циркового) жанров, ораторского искусства – участников отборочного тура 3-го сезона Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" в Москве.

В Тюменском большом драматическом театре в прошлом году случилось много хороших событий и интересных мероприятий. Театр принял участие во Всероссийском театральном фестивале "Пять вечеров" им. Александра Володина. Вел гастрольную деятельность – в Екатеринбурге и Ижевске было сыграно по пять спектаклей. Спектакль "С любимыми не расставайтесь" вошел в лонг-лист премии "Золотая маска".

Не обошлось и без премьер: "Господа Головлевы", "Стасик, играй!", "Снежная королева", "Мирандолина", "Пушкин, Моцарт и Сальери", "Грязнуля". В конце года медалью "Василий Шукшин" были отмечены два актера ТБДТ Владимир Орел и Сергей Кутьмин. 2018 год для театра станет особенным, ведь он будет праздновать свое 160-летие. Зрителей ждут много юбилейных мероприятий.

Ушедший 2017 год был в творческой жизни Тобольского драматического театра имени Петра Павловича Ершова динамичным. Всего представлено восемь премьер. 4 марта на большой сцене состоялась премьера литературного экшена "Три мушкетёра". 10, 14 и 15 марта прошла премьера документального спектакля "ТОБОЛЬСК. ДОСКА ПОЧЁТА", который уже осенью театр представил в столице в Московском театре Наций. Спектакль вошёл в Long List 2018 фестиваля "Золотая Маска".

С 25 мая по 3 июня Тобольский драматический театр принимал юбилейный - XV Фестиваль театров малых городов России. В нём приняли участие 15 театров. 29 сентября состоялась премьера спектакля "Сибирский соловей" по пьесе "А-ля Алябьев", поставленным в год празднования 230-летия со дня рождения Александра Александровича Алябьева. Со 2 по 16 декабря на сцене Тобольского драматического театра был осуществлён специальный проект фестиваля "Территория" и компании СИБУР "Территория поэзии".

2017 год был для Тюменского концертно-театрального объединения ярким, насыщенным разными культурными событиями. С уверенностью можно сказать, что он надолго запомнится тюменцам и гостям города. А мы ждем вас в учреждениях ТКТО в 2018 году.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.