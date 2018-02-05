Тюменцев проконсультируют насчет безопасности и качества питания в детских коллективах

С 5 по 16 февраля управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит горячую линию по вопросам качества и безопасности питания в детских коллективах.

Получить консультацию можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45):

- по вопросам защиты прав потребителей: (3452) 20-31-11, 22-22-89;

- по вопросам безопасности и качества детского питания: (3452) 20-24-03, 69-67-84, 20-27-14.

Также для получения консультаций тюменцы могут обратиться в консультационный центр на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" по телефону: (3452) 68-48-94. Часы работы: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 14:30, перерыв с 12:00 до 12:30.