Культурная афиша Тюмени на февраль: "Пикник", Полина Гагарина и спектакли о любви

В феврале артисты готовы порадовать тюменских зрителей разнообразием программ и представлений. Подробнее - в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Так, уже 2 февраля в Тюменской филармонии состоится концерт группы "Пикник". Музыканты представят зрителям новую программу "Искры и канкан". Стоимость билетов составляет 1200-4200 рублей. Возрастное ограничение: 6+

Грандиозный концерт Полины Гагариной пройдет в ДК "Нефтяник" 4 февраля, цена билетов: 2700 - 6000 рублей. Финалистка "Евровидения-2015" представит в Тюмени музыкальное ассорти из своих хитов и уникальное театрализованное действо. Возрастное ограничение: 6+

Тюменский драмтеатр приглашает на трагедию "Ромео и Джульетта" 3 и 25 февраля. Цена билетов: 200 - 900 рублей. Возрастное ограничение: 12+

В Тюменском театре кукол 10 февраля покажут спектакль "Несмеяна-царевна". В основе спектакля – известная русская сказка о царевне, которая никогда не смеялась, и о хорошем работнике Иване, который, сам того не желая, эту царевну рассмешил. Цена билета: 300 рублей. Без возрастных ограничений.

22 февраля в ДК "Нефтяник" состоится спектакль "Мужчины в тапочках" с участием Марии Порошиной, Александра Феклистова и Андрея Ильина. Стоимость билетов: 700 – 2500 рублей, возрастное ограничение: 12+.