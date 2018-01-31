В Тюмени хотят поставить памятник геологам-первооткрывателям

Предполагаемый вид памятника

В Тюмени планируют установить четырехметровый монумент "Первооткрывателям", посвященный подвигу геологоразведчиков в эпоху открытия первых месторождений нефти и газа в нашем регионе. Сейчас для монумента подбирают место. Среди вариантов площадь у Тюменского технопарка и корпус ТИУ на Мельникайте.

Поставить памятник геологам-первопроходцам предложил генеральный директор НАО "СибНАЦ" Анатолий Брехунцов, идею поддержали ветераны отрасли и представители органов государственной власти.

"Вопрос о месте будет еще обсуждаться, запланирована встреча с главой администрации города Александром Моором. Но, безусловно, нам хотелось бы видеть памятник в центре Тюмени. Туда можно было бы приводить детишек, устраивать различные мероприятия — например, посвящение молодых специалистов в геологи", — отметил Брехунцов на пресс-конференции, посвященной 70-летию тюменской геологии.

Макет памятника разработал тюменский скульптор Сергей Фефелов. Монумент представляет собой бронзового геолога, который раздвигает руками каменные глыбы, символизирующие земные недра.

"Темная глыба — это трудности, с которыми сталкивались первопроходцы: непроходимые болота, отсутствие дорог, гнус. Светлая же глыба символизирует созидание. Геолог раздвигает недра руками, чтобы достать дары Земли и подарить их людям. Светлый и темный гранитные монолиты планируем заказать в Свердловской области. А основанием для монумента может стать башкирская яшма", — поделился планами Анатолий Брехунцов.

Автор идеи надеется, что уже в этом году, к 70-летию тюменской геологии, для монумента подберут место и заложат первый камень в его основание.