В Тюмени открыли памятник Владимиру Высоцкому

Фото - https://t.me/kuharuk_ruslan

На смотровой площадке по улице Володарского в Тюмени установлен памятник знаменитому поэту, певцу, актёру театра и кино Владимиру Высоцкому, в его официальном открытии 12 июля приняли участие глава города Руслан Кухарук, сын поэта Никита Высоцкий и жители города.

Открытие состоялось накануне юбилейной даты: в этом году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет.

"Символично, что сегодня прозвучала песня "Тюменская нефть" авторства В.С. Высоцкого: рядом с его бронзовой скульптурой на табуретке лежит тетрадь со словами этой композиции. Считаю обстоятельство, что обыгран именно этот, топонимический, аспект творчества поэта и певца, уникальным отличием нашего памятника от многих других", - отметил Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.

Автор бронзового монумента – молодой скульптор П.С. Чегодаев из Владивостока. Он же предложил установить локальное освещение фигуры барда, чтобы вечером создавалось ощущение выступления Высоцкого на сцене под светом софитов.

Создание скульптуры и установка осуществлены за счёт частных средств, спонсором выступила МПК "Орион" в лице его гендиректора Филиппова.

"Думаю, это правильно, когда новые достопримечательности нашего города отмечаются именами разных людей, в том числе внёсших свой вклад в культуру страны, на творчестве которых выросло не одно поколение. Многие строки стихов и песен Владимира Семёновича актуальны и сегодня. Уверен, горожане и гости Тюмени включат памятник Владимиру Высоцкому в маршрут своих прогулок", - подчеркнул Руслан Кухарук.