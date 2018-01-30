Мероприятия февраля для юных тюменцев: спектакли, широкая масленица и технические курсы

Разнообразная культурная и развлекательная программа ждет юных тюменцев в феврале. Это различные спектакли, технический курс "Светильник настроения", а одним из ярких событий станет народное гулянье под названием широкая масленица, в рамках которого будут проходить различные конкурсы и развлечения, а также розыгрыш планшета.

Информационный проект “Афиша Тюмень” и сайт для родителей “Детки!” подготовили топ детских мероприятий февраля, чтобы помочь спланировать свой досуг весело и с пользой.

В начале месяце пройдут спектакли для разных возрастных категорий детей, начиная с 6 месяцев, а также стартует новая цирковая программа "Фиеста", в которой зрителям представят акробатические и цирковые номера, аттракционы с животными и многое другое.

Кроме того, "ФабЛаб" ТюмГУ предлагает ребятам в возрасте от 10 до 15 лет пройти технический курс "Светильник настроения", во время которого дети создадут умную лампу и заберут ее с собой.

Середина и конец февраля обещают быть не менее насыщенными, тюменцы смогут побывать на спектаклях тетра кукол, например во время спектакля "Красная шапочка" всех зрителей угостят пирожками. Театр "Ангажемент" представит спектакли "Стойкий оловянный солдатик", "Ёжик, медвежонок и дырпыр" и другие не менее интересные постановки.

Посмотреть топ мероприятий для детей на февраль можно на сайте "Детки!".

Более подробную информацию обо всех мероприятиях февраля можно найти в группе “Афиша Тюмень | КтоКуда72″ при поддержке сайта для родителей “Детки!”.