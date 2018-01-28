Тюменцев приглашают поучаствовать в форуме "Зеленая планета 2018"

На базе тюменского дворца творчества и спорта "Пионер" стартовал заочный этап областного экологического форума "Зеленая планета 2018", который приурочен к Году добровольца.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, конкурс пройдет в нескольких номинациях, в их числе: "Природа – бесценный дар, один на всех" (проектная работа о результатах социально-полезной добровольческой экологической деятельности детского коллектива); "Зелёная планета глазами детей" – "Добрые дела" (предоставляются рисунки и плакаты с изображением "Добрых дел"); "Эко-объектив" - "Добрые дела" (кинорепортажи о результатах социально-полезной экологической деятельности детского коллектива); "Многообразие вековых традиций" (поделки и композиции о добрых делах).

Кроме того, принять участие можно будет и в конкурсе коллекций моделей одежды национальных костюмов своего региона, состязании в исполнении сольных и коллективных песен о добрых делах, театрализованных постановок, выступлений агитбригад и так далее.

Участником форума может стать любой желающий от 7 до 18 лет. Конкурсные работы принимаются по адресу: город Тюмень, ул. Геологоразведчиков, д. 6а, каб. 211. Итоги заочного этапа будут подведены до 12 марта 2018 года. Победителей определят по каждой номинации и пригласят на очный этап, который пройдет с 21 по 23 марта 2018 года.

Организаторы форума - эколого-биологическое отделение Дворца "Пионер" и Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР" (региональное отделение Общероссийского общественного детского движения "Зеленая планета").