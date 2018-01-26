Специалисты сферы культуры могут проявить себя на конкурсе

В Тюмени пройдет городской конкурс профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры. Принять участие в конкурсе могут представители от муниципальных учреждений культуры.

Конкурс будет проходить в следующих номинациях, "Лучший педагог дополнительного образования", "Библиотекарь завтрашнего дня", "Лучший специалист культурно-досугового учреждения по организации мероприятий" и "Лучший руководитель клубного формирования учреждения культуры".

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок с 22 января по 3 февраля 2018 года подать заявку в МАУК города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" (ул. 50 лет октября 82/2), подробности по телефону 411-255.

Конкурс пройдет в формате заочного, очного туров и финала. Заочный тур пройдет в период с 6 по 12 февраля 2018 года и включит в себя экспертизу образовательных программ и творческих проектов участников. Очный тур состоится с 13 по 21 февраля 2018 года и будет состоять из следующих испытаний, среди которых самопрезентация "Я и мое призвание", защита программы, проекта, концепции и открытое занятие.

Финал конкурса профессионального мастерства состоится 21 февраля 2018 года в формате деловой игры, тему которой объявят участникам не позднее, чем за сутки до проведения.

Победителю конкурса в каждой номинации присвоят звание Лауреата с вручением диплома и главного приза, участников финала наградят дипломами и памятными подарками.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.