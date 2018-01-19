Тюменская ВЕГА вновь собирает друзей

Фото - https://vk.com/tgmoo_kos_vega

4 февраля в 16:00 во Дворце творчества и спорта "Пионер" (Челюскинцев, 46) состоится торжественный вечер встречи выпускников "Клубного объединения старшеклассников "ВЕГА", посвященный 35-летию межвузовского студенческого педагогического отряда "Комиссарский отряд "Товарищ".

Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА" - старейшее молодежное объединение Тюмени. Появилась на свет в 1980-1981 учебном году как школа комсомольского актива в городском Дворце пионеров. К 1989 году возникла необходимость не только изменения названия (школа комсомольского актива), но и обновления функций, задач и форм работы. Так появилось "Клубное объединение старшеклассников". А 4 октября 2001 года зарегистрирована Тюменская городская молодежная общественная организация "Клубное объединение старшеклассников "ВЕГА".

В настоящее время в составе организации работают девять отрядов (около 180 ребят от 13 до 17 лет): "Арабелла", "Эдельвейс", "Ювента", "Багира", "Фиеста", "Пламя", "Беспокойные сердца", "Фаворит", "Арго". ВЕГА не раз становилась победителем городских и областных конкурсов "Внешкольное учреждение года", соревнований "Школа безопасности", танцевальных и театральных конкурсов, программы и проекты молодежной организации получали гранты на межрегиональных, областных, городских конкурсах.

С 1983 года руководство деятельностью клубного объединения осуществляет комиссарский отряд "Товарищ", состоящий из студентов-выпускников. В 1999 году отряд выступил инициатором проведения открытого городского фестиваля педагогических объединений (отрядов) "Перекресток" и проведение его стало традиционным. Кроме того, комиссарский отряд "Товарищ" принимает активное участие во всех мероприятиях, связанных с движением педагогических отрядов.

Вечер Встречи Выпускников ВЕГИ – традиционное ежегодное мероприятие, которое собирает всех, кто прошел ВЕГАвскую школу, и друзей молодежной организации. Экс-комиссарами отряда "Товарищ" являются шоумены Константин и Артем Фирсовы, Александр Сазонов, Кирилл Бутусов, руководитель театра "Европа" Дмитрий Ефимов, депутат Тюменской гордумы, руководитель областного поискового центра и детской общественной организации "Республика Неугомонных" Артур Ольховский, директор детского образовательно-оздоровительного центра "Алые паруса" Александр Мясников, комиссар Тюменского областного штаба "Российские студенческие отряды" Елена Доценко и многие другие известные в нашем городе и за его пределами люди. На праздничном концерте зрителей ожидают творческие номера, поздравления от выпускников, дружественных педагогических отрядов и официальных лиц города.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-904-491-27-78 у председателя Совета ТГМОО кос "ВЕГА" Галины Владимировны Кузьмичевой.