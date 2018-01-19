В Тюменской области определили места, наиболее пригодные для развития спортивного туризма

Рельеф Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса оценили специалисты Тюменского государственного университета. Районом, обладающим наиболее благоприятным рельефом для туристско-рекреационной деятельности, назвали Абалакско-Аремзянский район. К относительно благоприятным районам ученые отнесли Припышминский, Тараскульский, Тюменско-Туринский, Тавдинский, Созоновско-Туринский, Тоболо-Туринский, Тоболо-Искинский и Тоболо-Тавдинский районы.

Специалисты считают, что эти места отличаются более высокой пейзажной выразительностью и обладают более благоприятными условиями для организации оздоровительных и спортивных туристско-рекреационных занятий.

По мнению сотрудник кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Михаил Лося, в этих районах возможно развитие горнолыжного, лыжного, пешеходного, конного, велосипедного туризма.

В районах с не столь благоприятными геоморфологическими условиями, занятыми ровными, пониженными, заозеренными или заболоченными участками, возможно развитие экологического, охотничье-рыболовного и водного туризма.