На культурные мероприятия тюменцы могут попасть бесплатно

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустил очередной розыгрыш билетов на культурные мероприятия города. Итоги подведут уже 19 января 2018 года.

Популярный паблик предлагает тюменцам бесплатно попасть на спектакли, которые пройдут в Драматическом театре и Театре кукол, среди них пьесы "Академия смеха" и "Мольер" и спектакли "Три поросенка" и "Зайкина избушка" (замена спектакля "Бобик в гостях у Барбоски", в связи с болезнью актера).

Условия конкурса очень просты: необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сделать репост записи о розыгрыше.

Трагикомедию "Мольер" покажут на сцене Тюменского драмтеатра 19 января. Это трагическая, но одновременно веселая и трогательная история последних лет жизни Великого французского актера и драматурга Жана Батиста Мольера и его непростых взаимоотношений с "королем-солнце" Людовиком XIV, история любви и измены, предательства и подлости, верности и преданности.

Показ спектакля "Академия смеха" пройдет 20 января. Это остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия о том, как драматург театральной труппы под названием "Академия смеха" приходит к только что назначенному Цензору при отделе общественной безопасности Токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии.

Детский кукольный спектакль "Три поросенка" - это история о трех поросятах Наф-Наф, Нуф-Нуф и Ниф-Ниф, которые столкнутся с самим волком. Показ 20 января в Тюменском театре кукол. А спектакль "Зайкина избушка" 21 января расскажет юным зрителям о том, как лиса хитростью выселила Зайчика из своей избушки.

Напомним, сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" призвано генерировать информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Здесь можно увидеть фотоотчеты, отзывы с мероприятий. И, конечно, поучаствовать в различных розыгрышах.