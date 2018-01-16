Дизайнер Артемий Лебедев одобрил новый туристический бренд Тюменской области

Один из ведущих экспертов России в сфере брендинга, известный дизайнер Артемий Лебедев дал оценку новому туристическому бренду Тюменской области в рубрике "Бизнес-линч" на своем сайте.

"Это очень круто — и логотип, и фотка. В брендбуке по ссылке тоже все клево", - написал он, рецензируя работу.

Напомним, новый туристический бренд Тюменской области "Visit Tyumen" презентовали в конце 2017 года. При работе над проектом дизайнеры брали за основу традиционную символику региона. Так, главным элементом стало графическое изображение соболя – одного из символов торговой Тюмени, пишет "Мегатюмень".

Как подчеркнул автор проекта Александр Назаров, здесь отражается исторический аспект, ведь раньше соболь был "мягким золотом" для купцов. Кроме того, хоть это и маленький зверь, но характерный.

Кроме того, дизайнеры разработали узор, похожий на резьбу на тюменских наличниках. Его, как и соболя, будут использовать сувенирной продукции, одежде, аксессуарах и даже на спортивных вещах. Для продвижения туристического бренда Visit Tyumen в регионе создан одноимённый туристический портал, где можно найти всё о туризме в нашем регионе.