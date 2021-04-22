Тюменскому бизнесу расскажут о позиционировании личного бренда

Фото: пресс-служба ТМПО

В эту субботу, 24 апреля, в музее "Усадьба Колокольниковых" состоится лекция о позиционировании личного бренда современного предпринимателя и digital-инструментах, используемых в бизнесе. Начало встречи в 16:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Более столетия назад, известнейшие тюменские чаеторговцы Колокольниковы умели преподнести себя и свой товар, завоевавший популярность во многих губерниях России. Они шли в ногу со временем, но жизнь изменилась... Современный бизнес не может игнорировать цифровые технологии и не использовать их, ведь инструментарий достаточно широк для того, чтобы уметь взаимодействовать с потребителями в мультимедийном пространстве.

С лекцией на тему "Digital. Business. Brand" выступит музеевед, коллекционер, исполнительный директор радиостанций "Наше Радио" и "Радио Звезда" в Тюмени Филипп Тарасов. Встреча состоится по адресу ул. Республики, 20. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись. Зарегистрироваться можно онлайн по ссылке либо по телефону: 46-49-63. Возрастная категория 12+.