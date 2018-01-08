Тюменцы сдали больше тонны пластиковых крышек в 2017 году

Активисты экологического движения "Зеленый хоровод" приняли от тюменцев в прошлом году около 1,2 тонны пластиковых крышечек. Особую активность в этом деле проявили ребята из городской школы №69, пишет "Тюменская область сегодня".

Проект по сбору крышечек действует в Тюмени два года. Тюменская компания "Гринпласт", с которой сотрудничает экодвижение, изготавливает из крышечек хозяйственные ведра, лопаты, кашпо для цветов. На вырученные деньги активисты-экологи закупают семена редких деревьев и выращивают саженцы для города.

"Качественный пластик разлагается около 500 лет, распадается на микропластик, который животные, птицы и рыбы принимают за еду и проглатывают. Поэтому нельзя оставлять крышечки в земле. Хотим привлечь внимание общества к раздельному сбору отходов, меньшему потреблению одноразовых вещей, чтобы сохранить ценные ресурсы. Идея сбора пластиковых крышечек родилась 7-8 лет назад в Турции и теперь более 45 стран мира собирают их на различные социальные проекты. Идея легко масштабируется в любом городе планеты", - рассказала руководитель "Зеленого хоровода" Юлия Кондинкина.

Помимо крышек в 2017 году экоактивисты собрали 4 тонны стекла, 5 тонн макулатуры, 600 кг пластика, 500 кг металлолома. Вторсырье отправили на переработку.