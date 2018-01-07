Тюменские активисты ОНФ борются с незаконными свалками

В минувший Год экологии активисты тюменского отделения ОНФ добились ликвидации 33 незаконных свалок.

Региональный ОНФ провел 13 субботников, всего в акциях фронта приняли участие 610 человек. Координатор проекта, руководитель региональной ревизионной комиссии ОНФ в Тюменской области Сергей Сахаров считает этот результат "средним по России", пишет "Вслух.ру".

"Хорошо, что люди проявляют активность, сообщают о несанкционированых свалках. Это срез гражданской активности, в том числе и муниципальных властей. Некоторые свалки никто и не собирается ликвидировать. Например, в Ялуторовске есть несанкционированная свалка, я сам туда ездил. Незаконная свалка горит и чадит. Такие свалки должны быть ликвидированы или легализованы. К сожалению, мы не всегда находим взаимопонимание с чиновниками, их гражданская активность проявляется в том, что ликвидированы только 33 свалки. По Ялуторовску вопрос так и висит в воздухе, никто его не собирается решать", - говорит Сахаров.