Тюменская область попала в лидеры в сфере помощи детям и семьям

По итогам VI Всероссийской акции "Добровольцы – детям" Тюменская область вошла в топ-10 среди регионов России в номинации "Всем миром - за счастье семьи" за результативное взаимодействие власти, бизнеса, общественности и отдельных граждан в вопросах поддержки семьи и детей.

Как сообщили в региональном департаменте социального развития, в рамках номинации внимание уделялось отдельным мероприятиям, направленным на развитие добровольчества и социального партнерства в данной сфере.

VI Всероссийская акция "Добровольцы – детям" проходила с 15 мая по 15 сентября 2017 года. Организатором выступил Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, акцию поддержали 76 субъектов РФ, участниками стали почти 20 тысяч организаций, которые подготовили и провели в пользу детей более 35 тысяч мероприятий, большинство из них местного уровня.



