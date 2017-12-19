В Тюменской области запустили мобильный календарь новогодних мероприятий

Мобильное приложение "Календарь мероприятий в сфере культуры Тюменской области" в преддверии праздника выпустило специальное новогоднее дополнение, в котором жители и гости региона смогут первыми узнавать о самых интересных событиях.

С новогодним выпуском можно ознакомиться на информационном портале культуры региона kultura-to.ru, а также в мобильных приложениях на платформах Android и iPhone.

Напомним, мобильное приложение "Календарь мероприятий в сфере культуры Тюменской области" было разработано в 2016 году на базе ГАУК ТО "Информационно-аналитический центр культуры и искусства" и включает в себя информацию обо всех событиях, которые будут проходить в театрах, домах культуры, библиотеках, а также музеях региона в ближайший месяц.

В целях дальнейшей адаптации приложений пользователям предлагают направлять отзывы на e-mail: kultura72@mail.ru.