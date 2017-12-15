Тюменцев ждут на новогодней эко-ярмарке

Новогодняя эко-ярмарка, на которой тюменцы смогут продать или обменять новогоднюю атрибутику, пройдет в мультицентре "Моя территория" 16 декабря, начало в 11:00, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Тюмeнь".

Важно, чтобы продаваемый антиквариат был в хорошем состоянии и имел опрятный внешний вид. Принесенные вещи проходят предварительную проверку: их осматривают организаторы и сортируют по группам.

Главная цель подобных "барахолок" — борьба с перепотреблением. "Новогодний круговорот" избавит от ненужных елочных игрушек, которые по каким-либо причинам давно пылятся на полках. Вещи, которые не найдут новых хозяев, останутся у организаторов, а в дальнейшем отправятся в благотворительные фонды.

Помимо распродажи новогодних украшений в рамках встречи пройдут мастер-классы по экологичному родительству, раздельному сбору отходов и экологичной упаковке подарков. В финале встречи состоится аукцион, где у каждого есть возможность стать счастливым обладателем набора печенья, экомешочков для покупок, абонемента на занятия йогой.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация в группе во "Вконтакте".