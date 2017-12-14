В Тюмени обсудят влияние Великой Отечественной войны на искусство

Конференция "Значение Великой Отечественной Войны в культуре, искусстве и сознании людей" состоится в ДК "Нефтяник" 22 декабря, сообщили в Информационно-аналитическом центре культуры и искусства.

Тема Великой Отечественной войны всегда прослеживалась в произведениях литературы, искусства, кино, экспозициях, песнях. Культура является одним из механизмов влияния на развитие человека, личности, поэтому при создании культурного продукта важно правильно трактовать историю войны. Организаторы отмечают, что в нынешней политической ситуации важно продолжать патриотическую работу, чтобы не дать потомкам потерять чувство гордости за страну, которая смогла не только принять бой за свободу, но и выйти из него победителем.

Для участия в мероприятии приглашены спикеры из Тюменской области и Москвы. В своих работах они представят собственное мнение и мысли о значимости темы Великой Отечественной войны в культуре, искусстве, в воспитании патриотизма. Участие в конференции позволит всем гостям еще раз переосмыслить и определить для себя важность Великой Победы, ее след в жизни каждого и всей страны в целом.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Для участия в необходимо зарегистрироваться по адресу электронной почты: kultura72@mail.ru или по телефону 8 (3452) 46 41 33.