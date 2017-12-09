День открытых дверей пройдет в тюменской Школе перспективных исследований

Школа перспективных исследований на базе Тюменского госуниверситета приглашает учащихся 10-11 классов на День открытых дверей, которы состоится 17 декабря по адресу ул. 8 Марта 2/1, начало в 10:00.
Как сообщает "Вслyх.ру", чтобы на один день стать студентом Школы перспективных исследований, достаточно зарегистрироваться по ссылке: https://advanced.studies.school/polls/open-day-17
Школьникам предлагают задать вопросы директору Школы Андрею Щербенку, увидеть здание ШПИ, одно из самых современных и функциональных университетских пространств в стране, познакомиться с профессорами. Во время Дня открытых дверей в Школе будут параллельно идти 3 лекции на выбор.
Мероприятие пройдет 17 декабря по адресу ул. 8 Марта 2/1, начало в 10 утра. С программой можно ознакомиться в группе ШПИ "ВКонтакте".
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