Тюменские водители стали реже нарушать правила дорожного движения

Госавтоинспекция Тюменской области зарегистрировала осенью 2017 года снижение количества нарушений правил дорожного движения.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, особенно аккуратными водители стали в ноябре, когда, многие тюменцы получили многочисленные "письма счастья" за проезд за стоп-линию и превышение скорости, и в результате стали осторожнее на перекрестках.

Одной из причин уменьшения скоростного режима участниками дорожного движения, несомненно, стали погодные условия межсезонья, не позволяющие "гонять" слишком быстро.

Однако в ГИБДД верят, что автомобилисты в большинстве своем стали соблюдать правила дорожного движения. Пока еще не все, но нарушителям придется задуматься: с начала года в Тюменской области камерами автоматической фотовидеофиксации выявлены 966 тысяч нарушений дорожного законодательства.