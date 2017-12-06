Тюменский театр кукол готовит премьеру "Красной шапочки"

Тюменский театр кукол готовит для юных тюменцев и их родителей новогодний подарок – премьеру спектакля "Красная шапочка", которая состоится 27 декабря.

Всем известную историю о маленькой девочке, которую звали Красная Шапочка, про Волка и про бабушку расскажут два Лесоруба, санитары леса. Дети узнают, что такое лень, трудолюбие и бережное отношение к природе. Автор пьесы и режиссер - Антон Нестеренко, художник – Светлана Бажко.

Спектакль носит синтетический характер. В нем работают два актера в "живом плане" и водят планшетные куклы. Помимо этого, в спектакле будут использоваться тантамарески – кукольное тело с головой и руками актера, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

"Спектакль в нашей версии по жанру – это спектакль-игра, предназначен для семейного просмотра – детей от двух до пяти лет и их родителей. Это интерактивный спектакль, веселый, легкий, музыкальный, но в то же время, поучительный. Зрители увидят множество интересных находок, которые сделали любимый сюжет еще интересней и увлекательней", – рассказал режиссер постановки Антон Нестеренко.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.