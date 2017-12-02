Семья Мочаловых из Тюменской области встретилась с Владимиром Путиным

Семья Мочаловых из Тюменской области, ставшая одной из победительниц всероссийского конкурса "Семья года – 2017", отправилась в Москву на вручение награды и побывала на официальной встрече с Владимиром Путиным, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".

В семье Мочаловых – два мальчика. Семену – 8 лет, Ивану – 5. Они тоже любят папины инструменты. Старший уже и на верстаке работает, и выжигает по дереву, и отцу в работе помогает.

В Мальково Мочаловы живут с 2007 года. В МЧС, где работает глава семейства Андрей, выделяли как-то земельные участки, расположенные в этом селе. Молодые посмотрели и решили: детский сад есть, школа есть… А что еще надо?! Сами в деревне выросли, уклад жизни привычный. Вот и построили свое счастье на сельской земле.

Поездка в Москву для семьи была желанной. Для участников конкурса провели мастер-классы и выставки. А еще Мочаловы самостоятельно погуляли по столице, посетили музеи, в том числе и Третьяковскую галерею. Познакомили детей с шедеврами мирового искусства.