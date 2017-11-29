В Тюмени пройдет экологическая антиконференция

В Тюмени подвести итоги Года экологии и обсудить наиболее актуальные темы в этой области планируют на экологической антиконференции "Эковорк". Встреча экологов и специалистов сфер смежных с экологией и охраной окружающей среды пройдет 17 декабря в "Доме Печати".

"Unconference, антиконференция — это гибкий формат проведения мероприятия, удобный всем участникам. Зачастую именно во время кофе-брейков на конференциях и симпозиумах происходят наиболее оживленные дискуссии, рождаются новые идеи, люди активно обмениваются контактами и согласовывают совместные действия. Это именно такой формат, когда участникам не придется ждать долгожданной паузы, чтобы с кем-то поделиться своими мыслями и рассказать о своем опыте", —поясняют организаторы, НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов.

Число участников антикоференции ограничили до 50, для регистрации на мероприятие, которое проводится бесплатно, надо заполнить анкету. Любой участник может стать спикером, предложив свою тему. В описании мероприятия значится, что по части дресс-кода у них приветствуются зеленые элементы одежды.

"Мы видим участниками мероприятия специалистов, имеющих опыт работы в сфере экологии, природопользования и охраны окружающей среды и смежных отраслях больше трех лет и проживающих в городе Тюмени", — уточняют организаторы.