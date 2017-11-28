В Тюмени 590 автобусов оснащены терминалами для банковских карт

В Тюмени терминалами, которые позволяют принимать все виды банковских карт, оборудованы все автобусы большого класса — 590 единиц. Об этом рассказал заместитель генерального директора АО "Тюменская транспортная система" Андрей Гусев.

К реализации проекта по приему банковских карт в автобусах в "ТТС" приступили в 2016 году. На первом этапе новым оборудованием было оснащено 80 автобусов. Увидев положительные результаты использования таких технологий, работа продолжилась.

"На бортах этих автобусов размещены специальные стикеры, сообщающие, что в этом автобусе можно рассчитаться по карте. В течение ближайшего года мы планируем продолжить расширение проекта. Граждане оценили удобство использования безналичных способов оплаты. Количество таких операций растет. Оборудование себя показало хорошо. Планируется апробация схем оплаты без кондукторов, в частности на авиаэкспрессе на маршруте № 10", — приводят слова Гусева в пресс-службе городской администрации.

По заверению Александра Семерикова, начальника управления технологии банковских карт и продуктов АО "Газпромбанк", который выступает еще одним участником кампании по введению инновационных технологий оплаты проезда, такой способ оплаты в Тюмени будет развиваться дальше.