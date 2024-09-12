Владельцы премиальных бизнес-карт Сбера получили бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов и вокзалов

Держатели премиальных бизнес-карт Сбера смогут бесплатно посещать бизнес-залы в поездках и перелётах с сервисом Mir Pass от Национальной системы платёжных карт.

Сервис доступен в российских и зарубежных аэропортах, а также на железнодорожных вокзалах. Чтобы воспользоваться привилегией, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Привет!" и активировать привилегию от банка в сервисе Mir Pass. Затем нужно выбрать доступный бизнес-зал из списка и при его посещении на входе предъявить QR-код и посадочный талон.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

В этом году мы запустили новый продукт — премиальную СберБизнес Карту Mir Supreme, которая даёт повышенные лимиты на переводы и снятие наличных и позволяет получать бонусы в программе СберБизнес Спасибо. Теперь владельцы новых карт могут бесплатно посещать бизнес-залы 24 раза в год. Скоро все держатели премиальных бизнес-карт Сбера получат эту возможность. Мы продолжим подключать к продукту новые опции, которые обеспечат дополнительный комфорт в деловых поездках.

Первыми среди корпоративных клиентов доступ в бизнес-залы получили владельцы новых бизнес-карт Mir Supreme Business. Каждый месяц они могут воспользоваться бизнес-залом два раза.