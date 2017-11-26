В Тюменской области пройдет тотальный экзамен по ПДД

Тотальный экзамен по Правилам дорожного движения пройдет в Тюменской области. Инспекторы ГИБДД будут проверять знания водителей во всех муниципальных образованиях, включая представителей власти, депутатов, работников предприятий, в том числе пассажирских, и учреждений.



Как сообщили в Госавтоинспекции региона, тотальный экзамен в этом году будет проходить уже во второй раз. В 2016 году в нем приняли участие более 7 тыс. человек.

В областной столице экзамен будет проходить сразу на нескольких площадках: в Тюменской областной думе, областной научной библиотеке и в Тюменском государственном университете. В нем примут участие известные люди города, представители общественных организаций, студенты, начинающие водители и водители со стажем из автопредприятий города, а также все желающие.

Для желающих повторить правила в автошколах будут проходить консультации, также можно самостоятельно подготовиться к экзамену, используя интернет-сервисы "ПДД online". Узнать подробности об экзамене можно будет в группах Госавтоинспекции Тюменской области в социальных сетях.