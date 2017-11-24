На выходных тюменцам обещают до минус 18 градусов

Виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени похолодание на предстоящие выходные. При этом дни будут ясные, без осадков.
Сегодня, 24 ноября, днем ожидается до минус 3 градусов, вечером температура опустится до минус 9.
В субботу днем столбик термометра опустится до 11 градусов мороза, а ночью – до минус 18. Воскресный день пройдет при температуре минус 14 градусов.
В понедельник, вопреки предварительному прогнозу, обещавшему до минус 24 градусов, температура воздуха днем составит всего 10 градусов ниже нуля.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru