На выходных тюменцам обещают до минус 18 градусов

Виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени похолодание на предстоящие выходные. При этом дни будут ясные, без осадков.

Сегодня, 24 ноября, днем ожидается до минус 3 градусов, вечером температура опустится до минус 9.

В субботу днем столбик термометра опустится до 11 градусов мороза, а ночью – до минус 18. Воскресный день пройдет при температуре минус 14 градусов.

В понедельник, вопреки предварительному прогнозу, обещавшему до минус 24 градусов, температура воздуха днем составит всего 10 градусов ниже нуля.