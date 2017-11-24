На выходных тюменцам обещают до минус 18 градусов

09:25 24 ноября 2017
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trave-l.ru

Виртуальные синоптики прогнозируют в Тюмени похолодание на предстоящие выходные. При этом дни будут ясные, без осадков.

Сегодня, 24 ноября, днем ожидается до минус 3 градусов, вечером температура опустится до минус 9.

В субботу днем столбик термометра опустится до 11 градусов мороза, а ночью – до минус 18. Воскресный день пройдет при температуре минус 14 градусов.

В понедельник, вопреки предварительному прогнозу, обещавшему до минус 24 градусов, температура воздуха днем составит всего 10 градусов ниже нуля.  

Теги: прогноз погоды
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