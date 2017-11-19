Тюменским замещающим семьям оказывают поддержку

Комплекс консультативно-обучающих мер для семей, принявших на воспитание детей-сирот, действует в Тюменской области. Проводятся специализированные семинары и тренинги, организуются клубы.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в Упоровском районе, где живут более 80 семей, воспитывающих свыше 120 детей-сирот, ежеквартально проводятся заседания клуба "Радости жизни".

В ноябре в клубе замещающих семей на базе Упоровской средней школы прошел семинар – практикум под названием " Улучши мир вокруг себя".

Около сотни приемных детей и их родителей приняли участие в работе четырех основных секций. Первая из которых объединила родителей, а три других – детей по возрасту: младший школьный, средний и подростковый.

С большим вниманием родители и подростки участвовали в дискуссиях, просматривали и анализировали видеоролики на правовую тематику. С младшеклассниками о навыках личной гигиены, о профилактике кишечной инфекции и многом другом побеседовала врач – педиатр Яна Шилина.

Широко обсуждали родители вопросы диспансеризации приемных и опекаемых детей с и.о. заведующего филиалом Упоровской районной больницы Надеждой Ершовой.

Тему взаимодействия родителей с образовательными учреждениями по вопросам обучения и воспитания приемных детей подняла представитель комитета по образованию администрации района Светлана Кузембаева.

Каждая встреча в клубе помогает родителям и их детям найти общий язык, чтобы замещающая семья стала для оставшихся без попечения взрослых ребят настоящим домом.