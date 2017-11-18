Самым чистым поселком Тюменской области признан Боровский

Поселок Боровский Тюменского района стал победителем регионального конкурса "Самое экологически чистое муниципальное образование", организованного компанией "НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов" и департаментом экологии и недропользования Тюменской области.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, основными критериями оценки были чистота населенного пункта, отсутствие несанкционированных свалок, оформление и обслуживание мест массового отдыха жителей, площадь и ухоженность зеленых насаждений.
По всем пунктам Боровский получил высокую оценку жюри. Что не удивительно, ведь этим вопросам здесь уделяется особое внимание. Ежедневно в поселке идет очистка улиц, дорог, парковок, остановок и тротуаров. Зимой своевременно убирают и вывозят снег, летом регулярно косят траву, ухаживают за фонтаном, скамейками и ограждениями, проводят противоклещевую обработку. В этой работе активно участвуют жители всех возрастов, в том числе и подростки.
Традиционно проводятся субботники, конкурсы по благоустройству среди жителей частных и многоквартирных домов, учреждений и организаций поселка.
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