Самым чистым поселком Тюменской области признан Боровский

Поселок Боровский Тюменского района стал победителем регионального конкурса "Самое экологически чистое муниципальное образование", организованного компанией "НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов" и департаментом экологии и недропользования Тюменской области.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, основными критериями оценки были чистота населенного пункта, отсутствие несанкционированных свалок, оформление и обслуживание мест массового отдыха жителей, площадь и ухоженность зеленых насаждений.



По всем пунктам Боровский получил высокую оценку жюри. Что не удивительно, ведь этим вопросам здесь уделяется особое внимание. Ежедневно в поселке идет очистка улиц, дорог, парковок, остановок и тротуаров. Зимой своевременно убирают и вывозят снег, летом регулярно косят траву, ухаживают за фонтаном, скамейками и ограждениями, проводят противоклещевую обработку. В этой работе активно участвуют жители всех возрастов, в том числе и подростки.

Традиционно проводятся субботники, конкурсы по благоустройству среди жителей частных и многоквартирных домов, учреждений и организаций поселка.