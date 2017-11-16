Топ мероприятий на 18–19 ноября в Тюмени: почта Деда Мороза, аниме-фестиваль и массовые катания

На выходных тюменцев ждет массовое катание на коньках, продовольственная ярмарка, разнообразные спектакли и концерты, а также аниме-фестиваль и возможность написать письмо Деду Морозу. Подробнее об этих и других событиях – в ТОПе мероприятий от проекта “Афиша Тюмень | КтоКуда72″.

Массовое катание на коньках

Посетители имеют право на пользование коньками бесплатно (при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность). Не допускаются в возрасте от 4 до 12 лет без сопровождения взрослого. Не допускается в сопровождении одного взрослого более двух детей.

Когда: 18 ноября 19:00–20:50 и 19 ноября 15:30–17:20

Где: Тюмень, Дворец спорта “ХК Рубин” (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 350 рублей (дети с 4 до 7 лет – бесплатно)

Большая выставка "Тюменской марки"

На выставке порядке 100 компаний с радостью расскажут о своей деятельности, и каждый желающий сможет познакомиться с участниками конкурса и задать им интересующие вопросы. Кроме того: образовательная и развлекательная программа, интерактивные зоны и подарки каждый час от "Тюменской марки"

Когда: 18-19 ноября 2017 г.

Где: Тюменский технопарк (ул. Республики, 142)

Сказка предков “Иван Царевич и Серый Волк”

Пришло время Ивану-Царевичу стать не юношей, но мужем. А для этого надо страху в глаза посмотреть, себя старого забыть – новым родиться. Готовы вслед за Иваном в путь нелегкий отправиться? “Ангажемент” расскажет вам сказку предков, исход которой будет зависеть только от вас. Баба-Яга, Леший, Кощей или Шамаханская Царица – с кем из них встретиться Ивану придется? Решайте сами!

Когда: 12:00, 18 и 19 ноября 2017 г.

Где: Тюмень, театр “Ангажемент” (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 200 рублей

Возрастное ограничение 6+

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