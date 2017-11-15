Тюменцам напоминают, где узнавать об актировках

12:30 15 ноября 2017
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В департаменте образования Тюмени напоминают, что с 15 ноября по 7 марта информацию об актированных днях в морозы можно получить из нескольких источников.

Самым верным из них остается официальной портал администрации города Тюмени, а также его аккаунты в социальных сетях: в Twitter (страница "Tyumen adm") и на страницах "Тюмень. Информация" "ВКонтакте" и в Facebook.

Тюменцы также смогут получить достоверную информацию в центре информирования населения администрации города Тюмени по телефону 45-15-20: с 6.30 до 8.00 — для занятий первой смены и с 11.00 до 15.00 — для занятий второй смены.

Кроме того, в актированные дни об отмене занятий объявляют на городских радиостанциях и в телеграм-канале "Актировки/Тюмень"

В актированные дни в школах города организовано дежурство педагогических работников по встрече и проведению внеклассных мероприятий с учениками, пришедшими в образовательное учреждение.

Параметры погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных организациях юга Тюменской области:

Теги: актированные дни , школьники
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