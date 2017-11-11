Тюменцы сразятся в настольной игре "Подземелья и драконов"

08:31 11 ноября 2017
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| Фото: static.wixstatic.com

Очередная встреча любителей настолькой игры "Подземелья и драконы" состоится в тюменской кофейне ДаблБи (ул. Хохрякова, 44) 12 ноября. Присоединиться могут все желающие.

Организуют встречи тюменские художники из лавки комиксов Space Cow. Как рассказал организатор Виталий Лазаренко, в настольные ролевые игры в Тюмени "рубятся" уже на протяжении полугода.

"В этих играх любой человек может примерить на себя образ эпического героя, который спасает принцесс, побеждает драконов, уничтожает злобных магов и освобождает целые народы, – отметил он. – Грубо говоря, это как онлайн-игры, но всё происходит за одним столом, вы с друзьями видите друг друга и слышите. Вся графика генерируется воображением, а вместо процессора у нас есть прекрасные гейм-мастера, которые управляют миром, правилами и обрабатывают заявки игроков".

Подробности размещены на странице Space Cow во "ВКонтакте". 

Теги: игры , досуг
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